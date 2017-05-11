Криштиану Роналду: "Реал" был лучше "Атлетико" в обоих матчах"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2) отметил, что команда вышла в финал за счет своего опыта. По словам португальца, его партнеры понимали, что для успеха им нужен всего один гол.

- Очень рад, что снова сыграем в финале Лиги чемпионов, - приводит Marca слова Роналду. - Было очень трудно, но мы заслужили это. Думаю, были лучше "Атлетико" в обоих матчах. У "Реала" больше опыта. Знали, что один наш гол решит исход всего противостояния.

Теперь сосредоточимся на чемпионате и будем готовиться к финалу. Нужно выиграть два трофея. У нас будет время, чтобы подумать, как обыграть "Ювентус".

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"