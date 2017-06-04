Криштиану Роналду: "Пусть критики уберут свои шарманки"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов посоветовал критикам умерить свой пыл. Сам португалец оформил дубль в этой встрече.

– Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется снова убрать свои шарманки, – цитирует Криштиану Роналду beIN Sports. – Это невероятно. Еще один потрясающий сезон. Закончить год победой в финале Лиги чемпионов да еще и рекорд установить... Я очень счастлив.

Мы первые, кому удалось два года подряд победить в Лиге чемпионов. Я забил два гола. Это еще один рекорд. Все эти игроки заслужили этот успех. Я тоже его заслужил, ведь я забил два гола и стал лучшим бомбардиром турнира.

Это был яркий финал. Я готовился к нему. Я сделал правильный выбор, как и мой тренер. Очень счастлив тому, как я финишировал.