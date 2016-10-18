Криштиану Роналду пригласил Риксена на матч "Реал" - "Легия"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пригласил экс-полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Легии". Напомним, что голландцу в 2013 году поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS). Болезнь является неизлечимой, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

"Я хочу стать первым, кто победит ALS", – цитирует AS Риксена, который принял предложение португальца и посетит сегодня "Сантьяго Бернабеу".

Также Криштиану Роналду пригласил на матч с польской командой вдову экс-форварда "Милана" Стефано Боргоново, который скончался от ALS в 2013 году. Отметим, что чемпион Европы в составе сборной Португалии ноднократно поддерживал исследования ALS и участвовал в различных благотворительных программах.