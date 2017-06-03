Криштиану Роналду - первый игрок, забивавший в трех финалах Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, отличившийся в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" стал первым футболистом, забивавшим в трех решающих матчах турнира. Ранее он забивал в финале Лиги чемпионов-2007/08 в составе "Манчестер Юнайтед". В той игре "МЮ" победил "Челси" (1:1, пенальти - 6:5). Второй раз он забил с пенальти в финале Лиги чемпионов-2013/14 против "Атлетико" на 120-й минуте (4:1 в пользу "Реала").

Напомним, что Роналду - лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов (104 гола), а "Реал" - первый клуб, достигший отметки 500 голов в главном еврокубковом турнире.

Стоит отметить, что до учреждения Лиги чемпионов забивать в более чем в двух финалах Кубка чемпионов удалось лишь одному человеку - также игроку "Реала" Альфредо Ди Стефано. Форвард аргентинского происхождения забивал в пяти финальных матчах подряд с 1956 по 1960 год, причем во всех "Реал" выиграл.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"