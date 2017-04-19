Криштиану Роналду: "Непросто забить шесть голов "Баварии"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил удовлетворение победой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2 д.в.). Португальской футболист стал автором хет-трика.
– Было понятно, что "Бавария" сильна, – приводит Tmw слова Криштиану Роналду. – Эта команда способна забить в любой момент. Но "Реал" – есть "Реал". Мы сыграли здорово. Команда умеет выходить из трудностей. Забить шесть голов мюнхенцам непросто.
resifi
BayDin___Только таке убожество как ты может говорить о судьях!
02:12
Станислав Н.
BayDin Не переживай так, бедняжка - сегодня твою Барселону вынесут вперед ножками, тогда и будешь переживать)))
02:09
BayDin
Канеш, не просто. Приходиться судьям проплачивать.
01:56