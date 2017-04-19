01:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду: "Непросто забить шесть голов "Баварии"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил удовлетворение победой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2 д.в.). Португальской футболист стал автором хет-трика.

– Было понятно, что "Бавария" сильна, – приводит Tmw слова Криштиану Роналду. – Эта команда способна забить в любой момент. Но "Реал" – есть "Реал". Мы сыграли здорово. Команда умеет выходить из трудностей. Забить шесть голов мюнхенцам непросто.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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resifi

BayDin___Только таке убожество как ты может говорить о судьях!

02:12

Станислав Н.

BayDin Не переживай так, бедняжка - сегодня твою Барселону вынесут вперед ножками, тогда и будешь переживать)))

02:09

BayDin

Канеш, не просто. Приходиться судьям проплачивать.

01:56

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