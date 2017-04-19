Криштиану Роналду: "Непросто забить шесть голов "Баварии"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил удовлетворение победой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2 д.в.). Португальской футболист стал автором хет-трика.

– Было понятно, что "Бавария" сильна, – приводит Tmw слова Криштиану Роналду. – Эта команда способна забить в любой момент. Но "Реал" – есть "Реал". Мы сыграли здорово. Команда умеет выходить из трудностей. Забить шесть голов мюнхенцам непросто.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"