13:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В списке не оказался нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.).

Среди номинантов оказались нападающие Джейми Варди ("Лестер") и Кильян Мбаппе ("Монако"), а также полузащитники Арьен Роббен ("Бавария") и Хуан Куадрадо ("Ювентус").

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

а чего Серхио Рамос не попал? он же чистый мяч в ворота Реала забил?

14:39

Почти

Согласен с Ydgin.

14:36

Почти

Если Криштиану дать звание лучшего игрока недели , то арбитров этих надо как-то выделить тоже как лучших. Ведь так ?

14:35

Ydgin

Не ну там половина из офсайда))) тогда и судей венгерских в номинанты!!!

14:19

Хидетоши Наката

С каких это пор за 5 мячей в ворота Баварии в сборную недели? Не жирно будет?

14:03

Kirillyurrich

а где марсело? вот урюки

13:56

HilariousMH

хаха, Робен и Варди его больше заслуживают... Конечно...

13:38