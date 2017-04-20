Криштиану Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В списке не оказался нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.).
Среди номинантов оказались нападающие Джейми Варди ("Лестер") и Кильян Мбаппе ("Монако"), а также полузащитники Арьен Роббен ("Бавария") и Хуан Куадрадо ("Ювентус").
shpasic
а чего Серхио Рамос не попал? он же чистый мяч в ворота Реала забил?
14:39
Почти
Согласен с Ydgin.
14:36
Почти
Если Криштиану дать звание лучшего игрока недели , то арбитров этих надо как-то выделить тоже как лучших. Ведь так ?
14:35
Ydgin
Не ну там половина из офсайда))) тогда и судей венгерских в номинанты!!!
14:19
Хидетоши Наката
С каких это пор за 5 мячей в ворота Баварии в сборную недели? Не жирно будет?
14:03
Kirillyurrich
а где марсело? вот урюки
13:56
HilariousMH
хаха, Робен и Варди его больше заслуживают... Конечно...
13:38