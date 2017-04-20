Криштиану Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В списке не оказался нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.).

Среди номинантов оказались нападающие Джейми Варди ("Лестер") и Кильян Мбаппе ("Монако"), а также полузащитники Арьен Роббен ("Бавария") и Хуан Куадрадо ("Ювентус").