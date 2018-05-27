Криштиану Роналду намекнул на уход из "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) намекнул на уход из мадридского клуба. Португальский форвард защищает цвета "Реала" с 2009 года.
- В "Реале" было очень здорово. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали, - цитирует Marca Роналду. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.
Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов?
вперёд Спартак!
В цска к Гинеру?))))))))))))))))))
00:45
Dexty_07
Ну сегодня он наиграл на Сам Спартак. Много беготни и ноль толку.
00:41
Сужу Кубок как могу
Кристи тянет одеяло на себя? Создает инфоповод?)
00:34
Millwall82
Сдается мне в ПСЖ. Вместо Неймара.
00:32
Бивень
И куда переходить?
00:30
maks55555
region76 Обиделся, что не помогли гол забить. Золотой мяч придется отдать Гризманну.------)))))))
00:28
баламошка
В Спартак. Звонил ему по телефону и всё-таки уговорил. Сказал, что пресвятой равноапостольный тарасовский борщ омолаживает кожу и делает наши волосы шелковистыми.
00:28
region76
Обиделся, что не помогли гол забить. Золотой мяч придется отдать Гризманну.
00:25