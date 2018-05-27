Криштиану Роналду намекнул на уход из "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) намекнул на уход из мадридского клуба. Португальский форвард защищает цвета "Реала" с 2009 года.

- В "Реале" было очень здорово. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали, - цитирует Marca Роналду. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.

Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов?