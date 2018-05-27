00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Криштиану Роналду намекнул на уход из "Реала"

Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) намекнул на уход из мадридского клуба. Португальский форвард защищает цвета "Реала" с 2009 года.

- В "Реале" было очень здорово. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали, - цитирует Marca Роналду. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.

Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов?

Реал - Ливерпуль

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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вперёд Спартак!

В цска к Гинеру?))))))))))))))))))

00:45

Dexty_07

Ну сегодня он наиграл на Сам Спартак. Много беготни и ноль толку.

00:41

Сужу Кубок как могу

Кристи тянет одеяло на себя? Создает инфоповод?)

00:34

Millwall82

Сдается мне в ПСЖ. Вместо Неймара.

00:32

Бивень

И куда переходить?

00:30

maks55555

region76 Обиделся, что не помогли гол забить. Золотой мяч придется отдать Гризманну.------)))))))

00:28

баламошка

В Спартак. Звонил ему по телефону и всё-таки уговорил. Сказал, что пресвятой равноапостольный тарасовский борщ омолаживает кожу и делает наши волосы шелковистыми.

00:28

region76

Обиделся, что не помогли гол забить. Золотой мяч придется отдать Гризманну.

00:25

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