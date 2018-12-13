Криштиану Роналду: "Начинается лучшая часть Лиги чемпионов"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Янг Бойз" (1:2) отметил, что впереди у туринского клуба очень важные игры. Он добавил, что в команде все настроены позитивно.

- Сейчас мы вышли в лучший этап Лиги чемпионов, впереди - очень важные матчи, - приводит пресс-служба клуба слова Роналду. - Я спокоен и осознаю потенциал этой команды. Мы не смогли выиграть сегодня и все было бы проще, если бы мы забили, но это футбол. Все идет хорошо, мы настроены позитивно, у нас очень хорошо идут дела и в чемпионате, и в Европе. Я чувствую себя хорошо, не устал. Я отдохну позже.

"Юве" финишировал в этой группе первым, "МЮ" - вторым. Эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Валенсия", которая стала третьей, отправляется в Лигу Европы. "Янг Бойз" завершил еврокубковые выступления.

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