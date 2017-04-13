Криштиану Роналду: "Мы победили, но впереди еще одна игра"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул после первого матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1), что в этом противостоянии еще ничего не ясно. Португалец выразил удовлетворение игрой своей команды и подчеркнул, что мадридцы могли забить больше. Криштиану Роналду стал автором дубля, достигнув отметки в 100 голов в еврокубках.

Ответная игра состоится на следующей неделе в Мадриде.

– Играть против "Баварии" непросто, – приводит Marca слова Криштиану Роналду. – Мы уступали со счетом 0:1, но мы правильно отреагировали. Хорошо, что сравняли счет в самом начале второго тайма. "Реал" провел отличный матч, победил, но впереди еще один матч. Мы могли забить больше, но Нойер был на высоте и совершил несколько хороших сэйвов. Футбол полон сюрпризов. Если бы Видаль реализовал пенальти, все было бы намного легче для соперника. Но в итоге забили мы, а они остались в меньшинстве – все поменялось.