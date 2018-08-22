Криштиану Роналду: "Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но не одержимы этой целью"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов со своей новой командой. Португалец перебрался в Турин этим летом из "Реала".

– Я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом". Сосредоточен на этой цели как и мои партнеры по команде, но мы не одержимы ею, – цитирует A Bola Роналду. – Пойдем шаг за шагом. Посмотрим, случится ли это в нынешнем сезоне или в следующем, может, позднее. Цель клуба – выиграть чемпионат и Кубок Италии и добиться максимума в Лиге чемпионов.