Криштиану Роналду: "Мой любимый гол? В ворота этого старика"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что свой любимый гол забил в ворота голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Такой ответ португалец дал, находясь в компании итальянца и форварда "Барселоны" Лионеля Месси во время награждения на церемонии в Монако. Роналду получил приз лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА.
"Мой любимый гол? В ворота этого старика", - заявил Роналду.
Cristiano: “My favorite goal? The one against this old man… (points to Buffon)."pic.twitter.com/PjDD0iknmd– SocialRMadrid (@SocialRMadrid) 24 августа 2017 г.