Криштиану Роналду: "Мой любимый гол? В ворота этого старика"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что свой любимый гол забил в ворота голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Такой ответ португалец дал, находясь в компании итальянца и форварда "Барселоны" Лионеля Месси во время награждения на церемонии в Монако. Роналду получил приз лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА.

"Мой любимый гол? В ворота этого старика", - заявил Роналду.