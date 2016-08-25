Криштиану Роналду - лучший футболист сезона-2015/16

В четверг в Монако назвали имя лучшего футболиста сезона-2015/16 по версии УЕФА. Им стал нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Другими кандидатами были валлиец Гарет Бэйл ("Реал") и француз Антуан Гризманн ("Атлетико").
Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2015/16 по версии УЕФА признана Ада Хегерберг ("Лион", Норвегия).
sergey.v1968
Сибирский, 1) не вполне ясна неадекватность в оценке, то есть Роналду - это человек из рекламы, а Месси, который для тебя лучший, нет? То есть в чипсах его двойник снимается? В смысле в рекламе? 2) "Уж на фоне Гризманна и Бэйла это чучело снова назвать лучшим в этом году" - извини, но так и хочется сказать, что на фоне нормальных, адекватных, конструктивных форумчан вылезло и отличилось это чучело сибирское, как ты воспримешь? 3) рассуди иначе: получается, ты красаучЭГ, а все те выборщики, коих оказалось большинство в выборе КР, - лохи? Думай, прежде чем писАть. А лучше - не отвлекайся и не вылезай через полгода с очередной порцией ахинеи
11:32
Пим Сибирьской
Да не, зашел на сайт, как водится, раз в полгода, под родным никнеймом, а тут такие обвинения от обиженных из-за ущемления их "чувства" прерасного и "понимания футбола", очень тонких господ, полетели. в целом - "подач наловил", считайте, снова растворяюсь, пока не будет мастного повода, я без забавных и крупных и не захожу же. А вы дальше тут голодайте, паутину смахивайте иногда хоть, плз, а то уже проще с мейла почитать, чем сюда заходить.
22:06 25 августа
Thomas_Boy
Неипенья опять перелогинился...
21:03 25 августа
crazysun78
Пим Сибирьской, пиши заявление на отпуск, ну или выпей иммодиум, полегчает.... ))))
21:00 25 августа
Пим Сибирьской
Хоть женский футбол смотри - там, вроде, по делу дамочку короновали. Да еще пару матчей тут довелось глянуть от скуки, там теперь борьба, а не пидорские нырки, мда уж, дожились...
20:51 25 августа
Пим Сибирьской
А еще интереснее - почему до последних лет и потуг Баварии статть подобием испанских силиконовых рекламограндов (во всем, от трансферной политики, до отношения к болельщикам в мелочах) никогда люди из бундеслиги в подобные дебри баблоедства не лезли. загадка прям, казалось бы.
20:44 25 августа
Пим Сибирьской
Ниже забыл еще Дель-Пьеро упомянуть, из тех, кто не лез дальше, чем надо в контракты рекламные, и не стал Бэкхемом, кой уже имя нарицательное и его последователи вот до чего докатились...
20:41 25 августа
Пим Сибирьской
Интересно вот что - почему последнее поколение "звезд всех времен", уже попавшее на баблостройку футбольную, навроде раскрученных излишне местами, но все же Игроков с большой буквы, навроде Роналдо, Рональдиньо, Роберто Карлоса, Трезеге, Зидана, да того же еще Роя Макая, в конце концов, Инзаги или, если брать совпродукт, наших Смертиных-Мостовых, Шевченко того же, понимало, когда им стоит закончить карьеру, несмотря на бабло, и не подписывало кабальные миллиардные контракты, ради которых теперь приходится быть клоуном годами для всего мира, как эти утырки. Да те же какие-нибудь Маскерано или Роббен из недавних... И ведь запомнятся не их великие деяния первых лет на поле, а именно эти гелевые рожи, давно выдохшиеся, на пачках чипсов и повсюду вообще, при полностью нулевой работе спортивной. Нью-эйдж во всей красе, мерзость.
20:38 25 августа
Пим Сибирьской
А Меська - лучший футболист тысячелетия. Опять унылая тоска рекламная. Уж на фоне Гризманна и Бэйла это чучело снова назвать лучшим в этом году, мало подаренных его клубу титулов - ну реальный гротеск. Ждем "реформ ЛЧ", и окончательно восхищаемся тем, во что превратился футбол. ЗЫ: А когда-то все смеялись с рекламистов пепси и чипсоедов из наших футболистов...
20:29 25 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
девочка-плакса
20:27 25 августа
orel85
Красаучик!!!!! от души!!!
20:26 25 августа