Криштиану Роналду - лучший футболист европейского сезона-2016/17

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом минувшего европейского сезона. Данная награда была вручена на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Напомним, что помимо него на это звание претендовали вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и форвард "Барселоны" Лионель Месси. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире португалец провел 13 матчей, забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.

Список из трех игроков был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр Бобров.

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