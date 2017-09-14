Криштиану Роналду: "Лига чемпионов - турнир "Реала", и мы вновь хотим победить"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что соперник показал себя с лучшей стороны. Он также добавил, что для него важно вернуться на поле и забивать голы.

Португалец во встрече отметился дублем. Он является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов со 107-ю мячами.

– Нам была необходима победа. Мы играли дома и хотели хорошо стартовать, – приводит официальный сайт УЕФА слова Роналду. – Знали, что нам будет противостоять команда с оборонительной тактикой, и соперник показал себя с лучшей стороны. Мы могли забить больше, но и это хороший результат.

Рады, что начинаем турнир с победы. Лига чемпионов – особый турнир, и для меня важно вернуться на поле и забить голы. Впереди длинный путь – пока думаем о групповом этапе, а дальше уже будет видно. Конечно, хочется вновь завоевать трофей. Лига чемпионов – это наш турнир, и мы хотим победить.