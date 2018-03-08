15:57 | Футбол — Лига чемпионов

Криштиану Роналду, Игуаин и Сане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В матче 1/8 финала турнира с "ПСЖ" (2:1) от отметился голом. Также на звание лучшего игрока номинирован форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с "Тоттенхэмом" (2:1).

В число претендентов попал полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и хавбек "Манчестер Сити" Лерой Сане.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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onpankov

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17:29

Flamenco

Думаю все игроки Юве проявили себя! А, каким образом тут оказалась крюхрюкри? Смешно

17:11

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