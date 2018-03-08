Криштиану Роналду, Игуаин и Сане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В матче 1/8 финала турнира с "ПСЖ" (2:1) от отметился голом. Также на звание лучшего игрока номинирован форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с "Тоттенхэмом" (2:1).

В число претендентов попал полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и хавбек "Манчестер Сити" Лерой Сане.