Криштиану Роналду, Игуаин и Сане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В матче 1/8 финала турнира с "ПСЖ" (2:1) от отметился голом. Также на звание лучшего игрока номинирован форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с "Тоттенхэмом" (2:1).
В число претендентов попал полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и хавбек "Манчестер Сити" Лерой Сане.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Джеймс Милнер
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гонсало Игуаин
- Лерой Сане
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:29
Flamenco
Думаю все игроки Юве проявили себя! А, каким образом тут оказалась крюхрюкри? Смешно
17:11