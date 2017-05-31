Криштиану Роналду: "Игроки "Реала" хотят войти в историю"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду надеется во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира мадридцы встретятся с "Ювентусом".

– Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда, – цитирует официальный сайт УЕФА Криштиану Роналду. – Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы – "Реал", а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

"Ювентус" неслучайно сыграет в финале Лиги чемпионов. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником – так же, как это делает "Атлетико". Конечно, у "Ювентуса" превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому. Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с "Атлетико". Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно "Реал" допустит меньше ошибок.

Сто мячей в Лиге чемпионов? Я стремился к этому рекорду. Всегда верил, что стану первым, кто достигнет отметки в сто мячей в Лиге чемпионов. И я сделал это. Эту цель я ставил себе перед началом сезона и благодарю бога, что достиг ее.

Понимаю, что мои прошлые футбольные достижения и те, что еще впереди, надолго останутся в истории. Я не случайно установил так много рекордов. Я не одержим рекордами, но мне нравится их улучшать. Они и существуют для того, чтобы их бить. Это мотивирует меня тренироваться и играть еще лучше. Моя философия – постоянная работа над собой, чтобы играть на максимально высоком уровне.

Две победы подряд в Лиге чемпионов – это цель, которой хотят достичь все игроки "Реала". Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы!

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.