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Криштиану Роналду: "Играть со "Спортингом" - для меня привилегия"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что с нетерпением ждет матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга". Также в соперники мадридцам достались дортмундская "Боруссия" и "Легия".

– Матч со "Спортингом" будет особенным, – приводит официальный сайт УЕФА слова Криштиану Роналду. – Я хотел снова встретиться со "Спортингом", у них, как мне кажется, сейчас хорошая команда. Это будет еще один прекрасный момент в моей жизни. Играть со "Спортингом" – для меня привилегия.

Мы встречались с "Боруссией" и уступили. Это очень трудный соперник, особенно в Дортмунде, где у них фантастическая поддержка. Никогда не играл против "Легии" и, честно говоря, не очень много знаю об этой команде. Это будет новый опыт, прекрасный опыт игр против команды, с которой ты никогда не встречался. Однако надеюсь, что сюрпризов не случится и мы выиграем и эти два матча.

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