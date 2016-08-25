Криштиану Роналду: "Главным фактором моего успеха стали партнеры"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал главный фактор своего успеха в минувшем сезоне, по итогам которого он был признан лучшим игроком. По словам форварда, большой вклад в его личное достижение внесли партнеры по команде.

– Это огромная честь, – приводит пресс-служба УЕФА слова португальца. – Благодарю всех журналистов, которые проголосовали за меня! Главным фактором моего успеха стали партнеры – как и каждый год. Я и сам тяжело работаю, но без них все это не было бы возможным. Благодарю моих партнеров по "Реалу" и сборной Португалии .