Криштиану Роналду: "Главным фактором моего успеха стали партнеры"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал главный фактор своего успеха в минувшем сезоне, по итогам которого он был признан лучшим игроком. По словам форварда, большой вклад в его личное достижение внесли партнеры по команде.
– Это огромная честь, – приводит пресс-служба УЕФА слова португальца. – Благодарю всех журналистов, которые проголосовали за меня! Главным фактором моего успеха стали партнеры – как и каждый год. Я и сам тяжело работаю, но без них все это не было бы возможным. Благодарю моих партнеров по "Реалу" и сборной Португалии.
Особенно хотелось бы сказать о сборной Португалии, ведь мы впервые добились такого успеха. Этот триумф отличался от Лиги чемпионов, которую я выиграл уже три раза. Завоевание трофея с национальной командой – вершина моей карьеры.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/draws/round=2000783/index.html?v=1472145814131
Flamenco
на ЧЕ ты ничего не показал, и с этим согласятся абсолютное большинство... отдай приз партнёрам по команде
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