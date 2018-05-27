Криштиану Роналду: "Это незабываемый момент. Спасибо всем фанатам "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время чемпионского парада поблагодарил всех болельщиков команды. В субботу в Киеве "Королевский клуб" в финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль" (3:1).

Отметим, что после игры Криштиану Роналду намекнул об уходе из клуба, сказав, что в скором времени сделает важное заявление.

– Это незабываемый момент. Мы вошли в историю. Спасибо всем болельщикам "Реала". Вперед, Мадрид! – приводит пресс-служба УЕФА слова Роналду.

Чемпионский парад "Реала". Видео //

Болельщики "Реала" - на церемонии в Мадриде: "Криштиану, останься". Видео