Криштиану Роналду догнал Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0) и в седьмой раз в карьере забил более двух мячей в матче Лиги чемпионов. Португалец догнал по количеству сверхрезультативных встреч Лионеля Месси. Шесть раз португалец оформлял хет-трики и однажды отметился четырьмя забитыми мячами в ворота "Мальме".

Кроме того, Криштиану Роналду стал четвертым футболистом, оформившим в полуфинале главного еврокубка хет-трик. Ранее это удавалось Алессандро Дель Пьеро (в ворота "Манчестер Юнайтед" в 1998 году), Ивице Оличу ("Лиону" в 2010-м) и Роберту Левандовски (покер "Реалу" в 2013-м).

Наконец, Криштиану стал первым в истории футболистом, оформившим хет-трики в двух последовательных матчах плей-офф. (Кирилл БУРДАКОВ)