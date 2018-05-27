Криштиану Роналду: "Что за сон! Пять побед в Лиге чемпионов"

Нападающий "Реал" Криштиану Роналду прокомментировал победу Королевского клуба в Лиге чемпионов. "Сливочные выиграли" третий титул подряд, для Роналду - эта пятый кубок чемпионов. Он стал рекордсменом турнира по количеству взятых трофеев.

- Что за сон! Пять побед в Лиге чемпионов, - написал в своем Инстаграме Роналду.

Португалец поднимал самый престижный клубный трофей Старого света один раз с "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2007/08, и четыре раза с мадридцами: в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Отметим, что по четыре трофея имеют Андрес Иньеста и Кларенс Зеедорф.