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Криштиану Роналду: "Что за сон! Пять побед в Лиге чемпионов"


Нападающий "Реал" Криштиану Роналду прокомментировал победу Королевского клуба в Лиге чемпионов. "Сливочные выиграли" третий титул подряд, для Роналду - эта пятый кубок чемпионов. Он стал рекордсменом турнира по количеству взятых трофеев. 

- Что за сон! Пять побед в Лиге чемпионов, - написал в своем Инстаграме Роналду. 

Португалец поднимал самый престижный клубный трофей Старого света один раз с "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2007/08, и четыре раза с мадридцами: в сезонах-2013/142015/162016/17 и 2017/18. Отметим, что по четыре трофея имеют Андрес Иньеста и Кларенс Зеедорф

 

What a dream!!! 5 champions leagues 🏆🏆🏆🏆🏆

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 26 Май 2018 в 10:44 PDT

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