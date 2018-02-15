Криштиану Роналду: "Борьба "Реала" и "ПСЖ" еще не закончена"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы над "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что борьба за путевку в четвертьфинал еще не законечена. Португалец отметился двумя забитыми мячами.

– Это была важная победа, – цитирует Marca Роналду. – Мы хорошо начали матч, но пропустили гол. Однако это Лига чемпионов, а у "Реала" есть опыт. Игра длится 90 минут, и дома мы хотели показать хорошую игру. У нас есть хорошее преимущество перед ответной игрой, благодаря двум голам во второй половине. Мы знали, что "ПСЖ" очень опасная команда, знали, что нам нужно будет сражаться. Во втором тайме мы играли лучше, и у нас было больше моментов.

Фанаты нам очень помогли, мы чувствовали их теплоту. Так и должно быть в домашних играх. Гол Марселу был очень важен, он сыграл хороший матч и заслужил забитый мяч. Однако борьба еще не закончена. Мы должны отправиться в Париж, чтобы выиграть и забить голы, чтобы быть спокойными и претендовать на следующую стадию.