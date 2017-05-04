Криштиану Роналду. Больше, чем клуб

Во вторник нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду провел еще один фантастический матч в Лиге чемпионов. Во второй игре подряд сделав хет-трик, португалец обеспечил победу над "Атлетико" в первом полуфинале (3:0). Вместе с тем Роналду упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров за всю историю турнира и фактически вывел "Королевский клуб" в финал.
Клубы, забившие больше Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. Фото "СЭ"
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ – ЭТО…
103 гола в 138 матчах
88 голов в 86 матчах за "Реал"
54 гола на своем поле
52 гола в плей-офф
33 победных мяча
31 голевая передача
13 мячей в полуфиналах
8 мячей в трех последних матчах
7 хет-триков
2 хет-трика подряд
и 6 сезонов подряд – 10 и более мячей