Криштиану Роналду. Больше, чем клуб

Во вторник нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду провел еще один фантастический матч в Лиге чемпионов. Во второй игре подряд сделав хет-трик, португалец обеспечил победу над "Атлетико" в первом полуфинале ( 3:0 ). Вместе с тем Роналду упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров за всю историю турнира и фактически вывел "Королевский клуб" в финал.

Клубы, забившие больше Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. Фото "СЭ"

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ – ЭТО…

103 гола в 138 матчах

88 голов в 86 матчах за "Реал"

54 гола на своем поле

52 гола в плей-офф

33 победных мяча

31 голевая передача

13 мячей в полуфиналах

8 мячей в трех последних матчах

7 хет-триков

2 хет-трика подряд

и 6 сезонов подряд – 10 и более мячей