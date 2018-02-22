Крис Смоллинг: "Теперь "Манчестер Юнайтед" можно считать фаворитом противостояния"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (0:0) его команда стала фаворитом противостояния. Ответная встреча пройдет 13 марта.

– Я думаю, что безголевая ничья сделала "Манчестер" фаворитом перед ответной встречей, – цитирует официальный сайт УЕФА Смоллинга. – Игра расрылась после перерыва. Давид Де Хеа выполнил несколько отличных сэйвов, нам приходилось порой очень непросто. Но в конце второго тайма игроки "Севильи" немного подустали.