Крис Смоллинг: "Манчестер Юнайтед" показал свой лучший футбол в матче с ЦСКА"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил, что это был лучший футбол английской команды в этом сезоне. По мнению 27-летнего англичанина, "красные дьяволы" доказали способность перестраиваться по ходу матча.

- Мне кажется, с учетом голов в первом тайме, это был лучший наш футбол в текущем сезоне, - приводит BT Sport слова Смоллинга. - Мы доказали, что способны перестраиваться и менять схему, играть по-разному даже в не самых простых условиях.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"