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Крейг Шекспир: "В противостоянии с "Атлетико" ничего не решено"

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Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что выездное поражение с разницей в один мяч устраивает его команду. По словам специалиста, в этом противостоянии ничего не решено.

– Счет 0:1 устроил бы нас и до матча, – приводит ВВС слова Шекспира. – Да, хотелось забить на выезде, но "Атлетико" очень хорошо. Тем не менее, в нашем противостоянии еще ничего не ясно. Смысл в том, что мы были в игре психологически и физически. Команда неплохо смотрелась.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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