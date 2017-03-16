Крэйг Шекспир: "Результаты жеребьевки Лиги чемпионов "Лестер" узнает после тренировки"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир заявил, что его команда не будет следить за жеребьевкой пар 1/4 финала Лиги чемпионов. Специалист отметил, что его подопечные в это время в пятницу будут на тренировке и узнают о будущем сопернике после тренировки. В 1/8 финала турнира действующий чемпион Англии победил "Севилью" по сумме двух матчей.

– Жеребьевка? Мы не можем на нее повлиять, – цитирует BBC Шекспира. – У всех команд есть сильные стороны, как и у нас. Я не запрещаю никому говорить о Лиге чемпионов, просто игроки сосредоточены на встрече с "Вест Хэмом". Во время жеребьевки мы будем тренироваться и узнаем, на кого попали после занятий.