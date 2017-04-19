Крэйг Шекспир: "Проиграть "Атлетико" не стыдно"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:1) подчеркнул, что клуб гордится выступлением команды. "Лисы" не смогли пройти в полуфинал по сумме двух встреч с мадридцами.

– Мы должны были оставить все на поле, – приводит BBC слова Шекспира. – Во втором тайме "Лестер" играл действительно хорошо. Да и в первом тоже. Мне нужно было сделать замены раньше. Как бы то ни было, проиграть команде такого калибра не стыдно. После гола Варди необходимо было забивать еще, но этого не случилось.

Болельщики, футболисты, руководство – все могут гордиться выступлением команды.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Лестер" - "Атлетико"