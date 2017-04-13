Крейг Шекспир: "Пенальти в ворота "Лестера" - догадка судьи"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) посетовал на действия главного арбитра встречи Юнаса Эрикссона, назначившего пенальти на 28-й минуте игры. По его словам, действия рефери кардинально повлияли на результат встречи.

- Решение судьи, действительно разочаровывает, - приводит BBC слова Шекспира. - Это был ключевой момент в матче. Рефери должен понять, что ему нельзя додумывать такие вещи. Это было нарушение и штрафной удар, но который был за пределами штрафной площади.