Крэйг Шекспир: "Лестеру" нужно создать больше остроты в нападении"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что его команде стоит сконцентрироваться на атаке в предстоящей встрече. Напомним, что "лисы" уступили во встрече в Мадриде (0:1).

– Нам нужно создавать больше остроты в нападении, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шекспира. – Надо снова начать забивать, но в то же время нельзя раскрываться и дарить пространство сопернику, так как он превосходно играет на контратаках. Надо действовать с большим напором, чем в первом матче, хоть мы и уважаем оппонента.

В футболе победы просто так не даются. Мы хотим должным образом войти в завтрашнюю игру, и это наша первоочередная задача. Хочется чтобы футболисты получали удовольствие и играли с улыбками на лицах, но завтра надо будет действовать с умом и быть начеку, чтобы не упустить одну из тех мелочей, что влияют на исход встречи.

Встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в Лестере и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.