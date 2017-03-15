01:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Крэйг Шекспир: "Лестер" заслужил место в четвертьфинале Лиги чемпионов"

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Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0) отметил настрой своих футболистов. По словам специалиста, команда заслужила выход в четвертьфинал.

– Футболисты "Лестера" мог гордиться собой, – приводит BBC слова Шекспира. – Команда была хорошая все 90 минут. Да, иногда нам помогала удача, но в целом мы бились с огромным желанием. Нашей задачей было создать как можно больше трудностей "Севилье" в первые 15 минут. Выручил и Шмейхель, когда это было очень нужно. "Лестер" заслуживает месте в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы выбили одну из сильнейших команд Европы.

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