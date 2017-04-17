Крэйг Шекспир: "Лестер" верит, что может принести кому-то лишний пени"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд турнира. Напомним, что "лисы" уступили во встречи в Мадриде (0:1).

– 10 процентов на успех "Лестера"? Букмекеры неверно оценивали наши шансы прежде и, будем надеяться, ошибутся и на этот раз, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шекспира. – Мы понимаем, что к началу встречи из-за поражения в Мадриде подходим отнюдь не фаворитами, однако нас это не смущает.

Понимаем, что от нас требуется, и будем верить, что принесем кому-то лишний пени. Уделим внимание "Атлетико", но концентрироваться будем на своей игре, Завтра мы не имеем права отсиживаться сзади все 90 минут, так как нам требуется забивать.

Встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в Лестере и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.