Крэйг Шекспир: "Атлетико" - очень хорошая команда, но "Лестер" готов прогрессировать"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир ждет тяжелого противостояния с "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тем не менее, по его мнению, пока рано думать о четвертьфинале, так как впереди есть несколько важных матчей в чемпионате Англии.

- Противостояние с командой, которая дважды была в финале Лиги чемпионов за последние три сезона, является серьезной проблемой, но это всего лишь ожидания, - цитирует пресс-служба клуба Шекспира. - "Атлетико" - очень хорошая команда с фантастическими игроками, имеющими опыт участия в еврокубках, но мы будем готовы отдать все, чтобы прогрессировать. Это будет блестящий повод доказать, чего мы стоим, но пока думать об этих играх рано, так как у нас впереди есть матчи премьер-Лиги, которые имеют огромное значение для "Лестера" в этом сезона. Сосредоточены пока только на них.