"Краснодар" встретится в Юношеской лиге УЕФА с "Кайратом"

Стали известны результаты жеребьевки "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА. "Краснодар" в первом раунде сыграет с "Кайратом" из Казахстана. Первая игра пройдет в Алма-Ате 27 сентября, ответная - 18 октября в Краснодаре.

Победитель матча во втором раунде встретится с черногорской "Сутьеской" или венгерским "Гонведом". Игры раунда пройдут 1 и 22 ноября.

Напомним, что в Юношеской лиге УЕФА принимают участие футболисты не старше 19 лет. "Краснодар" завоевал это право, выиграв Кубок РФС-2016 для футболистов 1999 года рождения.

Помимо "Краснодара" в Юношеской лиге УЕФА сыграют "Спартак" и ЦСКА. Они участвуют в "Пути Лиги чемпионов", где сыграют в тех же группах, что и основные команды в Лиге чемпионов. Соперники ЦСКА - "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель", соперники "Спартака" - "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор".

11 декабря состоится жеребьевка раунда плей-офф. Восемь победителей "Пути чемпионов" получат в соперники команды, занявшие вторые места в "Пути Лиги чемпионов". В этих парах определятся обладатели путевок в 1/8 финала. Остальными участниками 1/8 финала станут победители восьми групп "Пути Лиги чемпионов".