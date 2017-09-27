"Краснодар" сыграл вничью с "Кайратом" в Юношеской лиге УЕФА

"Краснодар" в матче первого тура Юношеской лиги УЕФА сыграл вничью с "Кайратом" – 2:2. Встреча проходила в Алматах на стадионе "Центральный".

На гол Вячеслава Швырева "быки" ответили мячами Ивана Игнатьева и Даниила Уткина.

На 61-й минуте после удаления за вторую желтую карточку Артема Голубева "Краснодар" остался в меньшинстве. Второй ответный гол "Кайрат" забил на 83-й минуте – отличился Нуралы Алип.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

2-й тур

"Кайрат" (Казахстан) – "КРАСНОДАР" )Россия) – 2:2 (1:2)

Голы: Швырев, 29 (1:0). Игнатьев, 45+1 (1:1). Уткин, 54+3 (1:2). Алип, 83 (2:2).