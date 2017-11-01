"Краснодар" снова громит соперника в Юношеской лиге УЕФА, Игнатьев забил четыре мяча

В матче 4-го тура группового турнира Юношеской лига УЕФА "Краснодар" одержал победу над "Гонведом" – 8:0.

Нападающий "быков" Иван Игнатьев в этой встрече стал автором покера, забив четыре гола. Его одноклубник Никита Сергеев оформил дубль. Еще по разу поразили ворота соперника Роман Куражов и Сергей Бородин.

Напомним, что краснодарцы в ответном матче 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА обыграли на своем поле "Кайрат" – 9:0. Пять мячей в этой встрече забил 18-летний нападающий Иван Игнатьев. Дубль на счету Романа Куражова, еще по мячу в ворота соперника отправили Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.

Юношеская лига УЕФА

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4-й раунд

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Гонвед" (Венгрия) – 8:0

9 голов "Краснодара" в ворота "Кайрата", 5 мячей Игнатьева. Видео//

"Краснодар" обыграл "Кайрат" в Юношеской лиге УЕФА – 9:0, Игнатьев забил 5 голов