"Краснодар" реализовал все билеты на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

"Краснодар" в своем официальном Твиттере объявил о продаже всех билетов на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". На этот матч продано 33979 билетов, напомним, что краснодарский стадион вмещает 34 197 зрителей.

Встреча состоится 7 февраля. Любой билет на этот матч стоил 100 рублей.