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"Краснодар" реализовал все билеты на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

Стадион "Краснодара". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Стадион "Краснодара". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Краснодар" в своем официальном Твиттере объявил о продаже всех билетов на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". На этот матч продано 33979 билетов, напомним, что краснодарский стадион вмещает 34 197 зрителей.

Встреча состоится 7 февраля. Любой билет на этот матч стоил 100 рублей.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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баламошка

Drek ...так ты чьих будешь БАЛОМОШЕЧКА, за кого топишь и из какой страны, уж не с той ли, что салом и дерьмом попахивает??))))////////////////Я ставленник Вашингтона в Спорт-Экспрессе, левая рука Порошенко и крендель на голове Тимошенко.

20:19

Drek

баламошка shpasic баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?///////Как ВВП закончится, так бакланам газовую трубу перекроют и они вымрут. Это моё пророчество. Вангую) =============================================================================================== Я не болельщик Зенита, Зенит к трубе никакого отношения не имеет. А вот по поводу ВВП, я тебе скажу, что все западные санкции направлены на то, чтобы ВВП закончился...так ты чьих будешь БАЛОМОШЕЧКА, за кого топишь и из какой страны, уж не с той ли, что салом и дерьмом попахивает??))))

20:03

НЕТ оскорблениям В СЭ!

Галицкий красавчик! Любит свой город и свою Страну, таких бы олигархов побольше. Федун тоже молорик. Их мало, а вы всё на Путина гоните, он же не залезит в голову каждому чиновнику или олигарху, человеческий фактор , сейчас постепенно сажают коррупционеров, так что постепенно система политическая на уровне региональных чиновников и министров очистится

19:37

shpasic

delacruam, поэтому жители не любят, когда Петербург называют Питером.

19:13

баламошка

shpasic так, вроде, Назаров не баллотируется)//////////Мацуев через 4 года баллотируется. Все конебакланы будут плясать под его музыку.

18:40

shpasic

так, вроде, Назаров не баллотируется)

18:36

баламошка

shpasic баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?///////Как ВВП закончится, так бакланам газовую трубу перекроют и они вымрут. Это моё пророчество. Вангую)

18:32

shpasic

при том, что у нас до сих пор "футбол юрского периода")

18:19

shpasic

баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?

18:18

баламошка

shpasic баламошка, я слышал, что один чудак на свои (небольшие) деньги построил арену из сена. кстати, можем с тобой построить арену из снега! на свои деньги, чтобы потом гордиться)//////////Из костей бакланов надо арену построить)

17:52

shpasic

баламошка, я слышал, что один чудак на свои (небольшие) деньги построил арену из сена. кстати, можем с тобой построить арену из снега! на свои деньги, чтобы потом гордиться)

17:46

rusfed 2.0

Даже Зенит своими бесплатными билетами не всегда столько зрителей собирает

17:43

баламошка

shpasic т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?//////////Шпасик, ты когда на свои деньги построишь стадион и будешь кормить, одевать, обучать, и давать возможность нескольким тысячам детей ездить за границу? Конечно, зачем тебе это? Ведь примером для подражания должна быть Распил-Арена, тупо построенная на деньги налогоплательщиков. Ну как построенная? На треть этих денег её построили, а 2/3 тупо разворовали чиновники. Это повод для гордости всех питерогородцев.

17:32

Смерть сусликам

shpasic т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?17:04-------------------55-56))))))

17:16

shpasic

т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?

17:04