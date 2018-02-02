"Краснодар" реализовал все билеты на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

"Краснодар" в своем официальном Твиттере объявил о продаже всех билетов на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". На этот матч продано 33979 билетов, напомним, что краснодарский стадион вмещает 34 197 зрителей.
Встреча состоится 7 февраля. Любой билет на этот матч стоил 100 рублей.
🔥🔥🔥 ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!🔥🔥🔥#КраснодарРеал_Мол#UYL pic.twitter.com/sFkaYZrdi8– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 февраля 2018 г.
баламошка
Drek ...так ты чьих будешь БАЛОМОШЕЧКА, за кого топишь и из какой страны, уж не с той ли, что салом и дерьмом попахивает??))))////////////////Я ставленник Вашингтона в Спорт-Экспрессе, левая рука Порошенко и крендель на голове Тимошенко.
20:19
Drek
баламошка shpasic баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?///////Как ВВП закончится, так бакланам газовую трубу перекроют и они вымрут. Это моё пророчество. Вангую) =============================================================================================== Я не болельщик Зенита, Зенит к трубе никакого отношения не имеет. А вот по поводу ВВП, я тебе скажу, что все западные санкции направлены на то, чтобы ВВП закончился...так ты чьих будешь БАЛОМОШЕЧКА, за кого топишь и из какой страны, уж не с той ли, что салом и дерьмом попахивает??))))
20:03
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Галицкий красавчик! Любит свой город и свою Страну, таких бы олигархов побольше. Федун тоже молорик. Их мало, а вы всё на Путина гоните, он же не залезит в голову каждому чиновнику или олигарху, человеческий фактор , сейчас постепенно сажают коррупционеров, так что постепенно система политическая на уровне региональных чиновников и министров очистится
19:37
shpasic
delacruam, поэтому жители не любят, когда Петербург называют Питером.
19:13
баламошка
shpasic так, вроде, Назаров не баллотируется)//////////Мацуев через 4 года баллотируется. Все конебакланы будут плясать под его музыку.
18:40
shpasic
так, вроде, Назаров не баллотируется)
18:36
баламошка
shpasic баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?///////Как ВВП закончится, так бакланам газовую трубу перекроют и они вымрут. Это моё пророчество. Вангую)
18:32
shpasic
при том, что у нас до сих пор "футбол юрского периода")
18:19
shpasic
баламошка, это ж сколько миллионов лет ждать придётся, чтобы бакланы вымерли, как динозавры?
18:18
баламошка
shpasic баламошка, я слышал, что один чудак на свои (небольшие) деньги построил арену из сена. кстати, можем с тобой построить арену из снега! на свои деньги, чтобы потом гордиться)//////////Из костей бакланов надо арену построить)
17:52
shpasic
баламошка, я слышал, что один чудак на свои (небольшие) деньги построил арену из сена. кстати, можем с тобой построить арену из снега! на свои деньги, чтобы потом гордиться)
17:46
rusfed 2.0
Даже Зенит своими бесплатными билетами не всегда столько зрителей собирает
17:43
баламошка
shpasic т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?//////////Шпасик, ты когда на свои деньги построишь стадион и будешь кормить, одевать, обучать, и давать возможность нескольким тысячам детей ездить за границу? Конечно, зачем тебе это? Ведь примером для подражания должна быть Распил-Арена, тупо построенная на деньги налогоплательщиков. Ну как построенная? На треть этих денег её построили, а 2/3 тупо разворовали чиновники. Это повод для гордости всех питерогородцев.
17:32
Смерть сусликам
shpasic т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?17:04-------------------55-56))))))
17:16
shpasic
т.е. 33 тысячи билетов по 100 рублей - это примерно 50 тысяч долларов?
17:04