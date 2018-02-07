"Краснодар" проиграл "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

"Краснодар" в серии пенальти уступил "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Основное время встречи завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти были точнее испанские футболисты.
Отметим, что встречу посетило 32 510 зрителей.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала
"Краснодар" (Россия) - "Реал" (Мадрид) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 0:3
Серия пенальти: Кальдерон - 0:1. Игнатьев - 0:1 (вратарь). Баэса - 0:2. Сулейманов - 0:2 (вратарь). Гомес - 0:3. Григорян - 0:3 (вратарь).
"Краснодар": Сафонов, Бочко, Бородин, Мартынов, Ивашин, Уткин (Текучев, 82), Голубев, Черников, Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Григорян, 62).
"Реал": Моха Рамос, Лопес, Мартин, де ла Фуэнте, Сабарте, Оскар Родригес, Кальдерон, Хелаберт (Бланко, 84), Фернандес, Гомес, Галван (Баэса, 60).
Предупреждения: Галван, 48. Бочко, 49. Голубев, 73.
Судья: Аурнасон (Исландия).
7 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 32510 зрителей.
Dzhan1328
0-3 по пеналям. Давно такого не видел.
22:17
Баск
Ребята из Краснодара молодцы. Плохо только то, что похоже их тренируют только бегать, а не бить по воротам. И это я не только про пенальти, но и во время игры.
22:15
Бармалей3000
inspire - не путай времена сейчас не 90-е!!! В Англии скоро дворник миллион будет получать!!!
21:41
баламошка
Играли не хуже Реала! Молодцы! Не верьте клоунам, которые даже матч не смотрели или смотрели его ж...й!)
21:38
ladafan
letmebetomorrow шизофреник.......
21:33
ADMIRAL(495)
Пацаны нормальные в Краснодаре. И сейчас уже смогут обыграть команд 10-12 РФПЛ. От Реала ожидалось большее, ярких ребят нет. А так, непонятно, зачем Кокорин, Дзюба и другие, если есть ребята сильнее в молодежках.
21:33
За Россию без допинга!
Тяжело без допинга-то побеждать
21:25
Социалист Сафронов 2.0
фигня это всё. баловство.
21:24
valera074
Как в школах "Спартака" и "Краснодара" учат бить пенальти , и учат ли вообще ? Пацаны шли к точке как на плаху ! На каникулах поработать обязательно , поняли ,"школяры" ? Осенью проверим !
21:20
А я за
Рванули как на сотку и ко второму тайму выдохлись по всем показателям проиграли а главное в ударах по воротам и в створ .А по пенальти ну как детей ,честное слово .
21:19
inspire
letmebetomorrow в 50 раз рфпл переоценена. Ценник смолова 15 000 000 (отсюда и далее в евро), делим на 50, получаем 300 000 (триста тысяч). Шатова - 160 тысяч. Зарплата Кокорина и Дзюбы по 3 500 000, должны получать - 70 000. И билеты по 100 ру, и не нужно делать из г конфетку. =========== +100500 ... почти ... а по зарплатам наверное можно еще урезать, ибо налоги у нас очень смешные )))
21:18
Pleafant
Не случайно,вторая подряд российская команда вылетает из стыков после серий пенальти,при неплохой,в общем,игре.Пенальти-это удар-основной технический приём футбола.Налицо,плохая российская школа,всё идёт из школы.А потом удивляемся,почему наши даже в сборной отвратительно бьют по воротам,особенно в сравнении с зарубежными футболистами.
21:17
boxboris
а играть научиль да пэнальку бить нэ учил вах дассааада
21:15
баламошка
Шпася, чё ты лаешь?!) Судя по тому, что ты написал, ты сам матч не смотрел.
21:15
redgy
letmebetomorrow --------------- на Краснодар абонемент на оставшиеся 6 домашних матчей от 800 до 7000 (бизнес) . так что пересчитай кэф
21:10
sakusda
не смотря ни на что,лучше смотреть такие матчи молодёжек,чем пресловутые Амкар-Анжи...
21:10
баламошка
Рамос в очередной раз спас Реал) Но, как сказал комментатор: "Это было отличная охота". Я погуглил, он ещё и цитату Маугли неверно привёл) Джунгли могут обидеться на него... Краснодарцы играли как минимум не хуже мадридцев. Молодцы!
21:08
redgy
1. аншлаги в Краснодаре прокляты. 2. молодая тренерская школа у нас ниже плинтуса
21:07
letmebetomorrow
норм матч. смотрелся в полне на уровне матча приличных команд рфпл, местами даже интереснее. У нас в лиге играют на уровне юношеской лиги испании. А дальше, простая математика. Билет на матч хороших команд рфпл стоит 5000, на юношескую ЛЧ билет на это же место стоит 100. Коэффициент 50. в 50 раз рфпл переоценена. Ценник смолова 15 000 000 (отсюда и далее в евро), делим на 50, получаем 300 000 (триста тысяч). Шатова - 160 тысяч. Зарплата Кокорина и Дзюбы по 3 500 000, должны получать - 70 000. И билеты по 100 ру, и не нужно делать из г конфетку.
21:06