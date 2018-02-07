"Краснодар" проиграл "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

"Краснодар" в серии пенальти уступил "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Основное время встречи завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти были точнее испанские футболисты.

Отметим, что встречу посетило 32 510 зрителей.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала

"Краснодар" (Россия) - "Реал" (Мадрид) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 0:3

Серия пенальти: Кальдерон - 0:1. Игнатьев - 0:1 (вратарь). Баэса - 0:2. Сулейманов - 0:2 (вратарь). Гомес - 0:3. Григорян - 0:3 (вратарь).

"Краснодар": Сафонов, Бочко, Бородин, Мартынов, Ивашин, Уткин (Текучев, 82), Голубев, Черников, Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Григорян, 62).

"Реал": Моха Рамос, Лопес, Мартин, де ла Фуэнте, Сабарте, Оскар Родригес, Кальдерон, Хелаберт (Бланко, 84), Фернандес, Гомес, Галван (Баэса, 60).

Предупреждения: Галван, 48. Бочко, 49. Голубев, 73.

Судья: Аурнасон (Исландия).

7 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 32510 зрителей.