"Краснодар" обыграл "Кайрат" в Юношеской лиге УЕФА - 9:0, Игнатьев забил 5 голов

"Краснодар" в ответном матче 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА обыграл на своем поле "Кайрат" - 9:0. Пять мячей в этой встрече забил 18-летний нападающий Иван Игнатьев. Дубль на счету Романа Куражова, еще по мячу в ворота соперника отправили Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.

Первый матч завершился со счетом 2:2, краснодарцы прошли во 2-й раунд. Следующим соперником команды станет победитель пары "Гонвед" (Венгрия) - "Сутьеска" (Македония).

Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов

1-й раунд

Ответный матч

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Кайарт" (Казахстан) - 9:0 (4:0)

Голы: Уткин, 7. Сулейманов, 12. Игнатьев, 15. Игнатьев, 20. Игнатьев, 51. Игнатьев, 57. Куражов, 58. Игнатьев, 76 - с пенальти. Куражов, 92.

Первый матч - 2:2.

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