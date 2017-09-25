Коутинью - в заявке "Ливерпуля" на матч со "Спартаком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В составе англичан в Москву вылетел восстановившийся от травмы полузащитник Филиппе Коутинью.

Полностью заявка "Ливерпуля" выглядит следующим образом:

вратари – Кариус, Миньоле, Уорд;

защитники – Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Флэнаган, Александр-Арнольд;

полузащитники – Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джан, Коутинью;

нападающие – Фирмину, Салах, Старридж, Мане, Соланке.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​