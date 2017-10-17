Сегодня состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей". Встреча в Москве начнется в 21.45.
Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Севилья"
Прогноз Winline – П1 4.48 – Н 3.77 – П2 1.81
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Севилья".
Прямая трансляция матча "Спартак" - "Севилья" – во вторник, 17 октября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Фернанду - Самедов, Глушаков, Пашалич, Промес - Луиз Адриану.
"Севилья": Рико - Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро - Васкес, Банега, Писарро - Нолито, Муриэль, Хесус Навас.
ПОТЕРИ: Ребров, Тигиев, Зобнин, Тимофеев, Ананидзе, Зе Луиш (все - травма) - Каррису, Пареха, Н'Зонзи (все - травма).
ПРОГНОЗ
Егор ТИТОВ, бывший капитан и тренер "Спартака":
1:1 Мне очень хочется, чтобы победил "Спартак". Но поставлю все же на ничью – 1:1.