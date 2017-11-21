Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором". Встреча в Москве начнется в 20.00.
Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Марибор"
Прогноз Winline – П1 1.24 – Н 6.16 – П2 12.0
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Марибор".
Прямая трансляция матча "Спартак" - "Марибор" – во вторник, 21 ноября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Луиз Адриану, Попов, Промес - Зе Луиш.
"Марибор": Ханданович - Милич, Биллонг, Шулер, Вилер - Врховец - Ахмеди, Кабха, Пихлер, Бохар - Таварес.
ПОТЕРИ: Ананидзе, Тигиев (оба – травма), Джикия (дисквалификация) – Захович, Райчевич, Шме (все – травма).
ЗЮК
Блокировщик рекламы скрывает прогноз,а автору не хватает ума написать котировки текстом,а не ссылкой на букмекерский шлак.
13:01
SpaMan
Я так понимаю надо отправить бесплатную СМС что-бы получить котировки
12:54
Производственник
идиёты куда саму котировку засунули
12:32