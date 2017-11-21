Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором". Встреча в Москве начнется в 20.00.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Марибор"

Прогноз Winline – П1 1.24 – Н 6.16 – П2 12.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Марибор".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Марибор" – во вторник, 21 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Луиз Адриану, Попов, Промес - Зе Луиш.

"Марибор": Ханданович - Милич, Биллонг, Шулер, Вилер - Врховец - Ахмеди, Кабха, Пихлер, Бохар - Таварес.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Тигиев (оба – травма), Джикия (дисквалификация) – Захович, Райчевич, Шме (все – травма).