Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком". Встреча в Испании начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Севилья" - "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 1.52 – Н 4.76 – П2 5.83.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Севилья" - "Спартак" – в среду, 1 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Севилья": Рико - Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро - Писарро, Н'Зонзи - Хесус Навас, Банега, Сарабия - Бен Йеддер.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Бакаев, Попов, Промес - Луиз Адриану.

ПОТЕРИ: Каррису, Пареха (оба - травма) - Ананидзе, Зобнин, Самедов, Тигиев, Тимофеев (все - травма).

ГРУППА E