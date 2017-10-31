Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Селтиком" и "Баварией". Встреча в Шотландии начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Селтик" - "Бавария"

Прогноз Winline – П1 7.33 – Н 5.25 – П2 1.35

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" - "Бавария".

Прямая трансляция матча "Селтик" - "Бавария" – во вторник, 31 октября, на канале "Матч! Игра".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Селтик": Гордон - Люстиг, Биттон, Боята, Тирни - Форрест, Браун, Армстронг, Синклэйр - Рогич - Дембеле.

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба - Хави Мартинес, Руди - Хамес Родригес, Тиагу Алькантара, Коман - Роббен.

ПОТЕРИ: Шимунович, Святченко, Ралстон, Робертс (все - травма) - Бернат, Рибери, Мюллер (все - травма), Левандовски (под вопросом).