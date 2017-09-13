Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей". Встреча в Англии начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Севилья"

Прогноз Winline – П1 1.66 – Н 4.29 – П2 4.92

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Севилья".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Севилья" – в среду, 13 сентября, на канале "Матч! Арена".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон - Вайналдум, Хендерсон - Салах, Филиппе Коутинью, Мане - Роберту Фирмину.

"Севилья": Рико - Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро - Н'Зонзи - Хесус Навас, Гансу, Банега, Сарабия - Бен Йеддер.

ПОТЕРИ: Богдан, Инга, Лаллана (все - травма) - Гайс, Нолито, Сориа (все - травма), Пареха (под вопросом).