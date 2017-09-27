Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "МЮ"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". Встреча в Москве начнется в 21.45.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Winline – П1 5.67 – Н 3.85 – П2 1.66

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" – в среду, 27 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд - Эррера, Матич - Мата, Мхитарян, Марсьяль - Лукаку.

ПОТЕРИ: Мариу Фернандес (под вопросом) - Джоунс, Ибрагимович, Кэррик, Феллаини, Погба, Рохо (все - травма), Матич (под вопросом).