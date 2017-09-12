Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА. Встреча в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бенфика" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 1.67 – Н 3.79 – П2 5.67

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА – во вторник, 12 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Бенфика": Жулиу Сезар - Алмейда, Луизау, Лопес, Элизеу - Сальвио, Самарис, Пиззи, Серви - Сеферович, Жонас.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Витинью, Чалов.

ПОТЕРИ: Гримальдо, Фейса, Жардел (все - травма), Л. Лопес (под вопросом) - Набабкин (личные обстоятельства).

ПРОГНОЗ

Александр ТОЛСТИКОВ, президент "Лейрии":

– Больше склоняюсь к ничьей. Либо ЦСКА победит с минимальным счетом.