Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА. Встреча в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Бенфика" - ЦСКА
Прогноз Winline – П1 1.67 – Н 3.79 – П2 5.67
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА – во вторник, 12 сентября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Бенфика": Жулиу Сезар - Алмейда, Луизау, Лопес, Элизеу - Сальвио, Самарис, Пиззи, Серви - Сеферович, Жонас.
ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Витинью, Чалов.
ПОТЕРИ: Гримальдо, Фейса, Жардел (все - травма), Л. Лопес (под вопросом) - Набабкин (личные обстоятельства).
ПРОГНОЗ
Александр ТОЛСТИКОВ, президент "Лейрии":
– Больше склоняюсь к ничьей. Либо ЦСКА победит с минимальным счетом.