Костас Митроглу: "Бенфика" с нетерпением ждет ответного поединка с "Боруссией"

Нападающий "Бенфики" Костас Митроглу рассказал, что будет испытывать особенные эмоции в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Он родился в Греции, но вырос в Германии, где сейчас живут его родственники. В первом матче португальская команда выиграла с минимальным счетом.

– Соперник в первом матче играл очень быстро, у них классная команда, но на нашем стадионе любому выиграть крайне непросто, - цитирует пресс-служба УЕФА Митроглу. - Мы проделали хорошую работу. Удалось не пропустить и забить самим, как мы и хотели, пусть даже возникали определенные сложности. Конечно, хотелось забить второй мяч, но и 1:0 – вполне нормальный результат. Эмоции от гола? Прежде всего, облегчение, потому что "Боруссия" действовала очень хорошо. Была отличная подача с углового, Луизау головой переправил мяч к воротам, а я послал его в сетку, открыв счет. Для нас это был очень важный мяч.

– Возвращение в Германию на ответный матч будет для вас особенным?

– Будет здорово, на стадион должны прийти мои друзья и семья: папа, мама, может, даже бабушка, если она захочет! Но я не буду искать встречи с ними, потому что должен быть очень спокоен перед игрой. Мы все с нетерпением ждем этого поединка, особенно болельщики "Бенфики", которые поддержат нас в Дортмунде. Будет круто!