Кошшои не внес в послематчевый рапорт, что футболисты "Баварии" ворвались в судейскую комнату

Главный арбитр ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" (4:2 д.в.) Виктор Кошшои не внес в послематчевый протокол запись о том, что после встречи в судейскую ворвались футболисты "Баварии", информирует Marca. Ранее сообщалось, что после игры три футболиста мюнхенцев вошли в судейскую комнату для разговора с Кошшои. Это были Тиагу Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски. Утверждалось, что недовольных работой венгра мюнхенцев из помещения выводила полиция.

Напомним, Кошшои на 84-й минуте удалил чилийца Видаля. В дополнительное время мадридцы провели три гола, два из которых были забиты из положения "вне игры". При этом судья также поставил спорный пенальти в ворота хозяев поля во втором тайме, не зафиксировал положение "вне игры" у Томаса Мюллера в эпизоде с автоголом Серхио Рамоса, а также не назначил пенальти за фол Жерома Боатенга на Каземиру.