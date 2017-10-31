Корреа пропустит матч со "Спартаком"

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа пропустит матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", сообщает официальный сайт испанской команды. 28 октября 23-летний игрок получил травму в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (2:1) и был заменен в конце первого тайма из-за повреждения.

Аргентинец прошел медицинское обследование, которое показало, что он не сможет принять участие в игре со "Спартаком".

Напомним, матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Тренировка "Спартака" перед "Севильей"